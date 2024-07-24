Експрес-мобілізація: у ТЦК пояснили, чому чоловіків силоміць привозять до військкоматів

На думку керівника ТЦК, якби всі вчасно оновили свої дані, то й автоматично зникли б усі випадки примусових доставок до військкоматів.

Затримання військовозобов'язаних і відправлення їх до ТЦК – це результат ігнорування вимог закону з боку громадянина.

Про це заявив начальник Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий розповів в інтерв'ю газеті "Вечірній Київ".

"Ми виконуємо лише ті алгоритми, які прописані в керівних документах. Моя позиція, що кожен має дотримуватися того законодавства, яке в нас діє. І скажу, якби так чинили всі й завжди, то в нас взагалі не було б оцих всіх черг, експрес-мобілізації, як ви кажете...

Якщо людину зупиняють на вулиці, а в неї немає при собі ВОД (військово-облікового документу), в базі значиться, що її взагалі розшукують, то ми просто змушені вдаватися до таких методів як примусова доставка до ТЦК", – каже Новосядлий.

Він наголосив, що в інтересах РФ – зірвати мобілізацію в Україні. Тому ворог придумує безліч ІПСО про ТЦК, щоб посіяти недовіру до військкоматів.

"На це завдання працює ціла команда телеграм-каналів, ютуб-каналів тощо. Серед людей сіють паніку", – зазначив керівник ТЦК.

Новосядлий поскаржився, що є військовозобов'язані самі винні у багатьох провокативних ситуаціях: з багатьма працівниками ТЦК спілкуються на підвищених тонах, забуваючи, що ці люди вчора були на передовій, отримали контузії, вижили після важких поранень.

Раніше у Міноборони повідомили, скільки українців оновили свої військово-облікові дані.

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