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Експерт пояснив, чому вибухи в Києві було чутно до початку тривоги

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Експерт пояснив, чому вибухи в Києві було чутно до початку тривоги

У столиці лунала повітряна тривога / Фото: Getty Images

Вранці 11 листопада у Києві пролунали вибухи. 

Як тільки підіймається "Кинджал", оголошується повітряна тривога.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин заявив аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап. 

"А якщо… 46 комплексів стоїть на півночі нашого кордону, там дуже важко зрозуміти, в якій момент цей комплекс буде активований і буде запущена ракета. Це ж саме стосується і ракети С-400. Вони запускаються з землі і момент запуску невідомий... Чудовим чином працює Patriot: не встигають натиснути кнопку "повітряна тривога", він вже ракетку збиває. Це дуже добре і гарно», - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Мережі з'явилися фото наслідків ракетної атаки у Київській області.

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