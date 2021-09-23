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Ексочільника поліції Києва Крищенка призначили заступником Кличка

Ексочільника поліції Києва Крищенка призначили заступником Кличка

УНІАН

Андрій Крищенко відповідатиме за муніципальну безпеку, цивільний захист тощо.

Колишнього керівника поліції Києва Андрія Крищенка призначили заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

За таке рішення проголосував 91 депутат Київської міської ради на засіданні у четвер, 23 вересня.

Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Перед голосуванням Віталій Кличко закликав депутатів підтримати призначення Крищенка своїм заступником. 

"Ви знаєте Андрія Євгенійовича як патріота, справжнього бійця за Україну і професіонала з принципами. Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію – в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних подій і заходів. Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади", – зазначив мер Києва.

Нагадаємо, 11 серпня глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Його місце посів полковник поліції Іван Вигівський.

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