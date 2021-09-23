Ексочільника поліції Києва Крищенка призначили заступником Кличка

Андрій Крищенко відповідатиме за муніципальну безпеку, цивільний захист тощо.
Колишнього керівника поліції Києва Андрія Крищенка призначили заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.
За таке рішення проголосував 91 депутат Київської міської ради на засіданні у четвер, 23 вересня.
Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.
Перед голосуванням Віталій Кличко закликав депутатів підтримати призначення Крищенка своїм заступником.
"Ви знаєте Андрія Євгенійовича як патріота, справжнього бійця за Україну і професіонала з принципами. Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію – в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних подій і заходів. Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади", – зазначив мер Києва.
Нагадаємо, 11 серпня глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Його місце посів полковник поліції Іван Вигівський.