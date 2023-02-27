Ексначальник поліції Києва розповів, скільки зброї роздали на початку війни і чому це стримало росіян

Військовий вважає, що це мало психологічний вплив на росіян.

Колишній керівник поліції Києва, заступник голови КМДА, який зараз воює на сході України, Андрій Крищенко розповів, що на початку повномасштабної війни мешканцям столиці роздали приблизно 20-25 тисяч одиниць зброї.

Про це пише "Гордон".

Він зазначив, що у перші дні війни зброю у Києві видавали, щоб люди змогли захиститися від російських окупантів. Крищенко наголосив, що у нього немає точних даних щодо цього.

"Я думаю, це тисячі одиниць зброї. Якщо я кажу, що у бригаду територіальної оборони записалося й отримало зброї у 2,5 раза більше людей, – це вже більше ніж 10 тисяч. Ну, гадаю, тисяч 20–25. Це роздали... Слово таке "роздали"... Там не зовсім роздали. Видали людям, видали якимсь організаціям, а потім за 10 днів чи за два тижні, почали створюватися добровольчі формування територіальних громад", – уточнив військовий.

Екскерівник поліції Києва вважає, що це відіграло певний психологічний вплив на загарбників.

"І це, до речі, на мою думку, відіграло – ця інформаційна кампанія, ця хвиля. Тому що це було висвітлено на багатьох ресурсах. І на мою думку, ворог побачив, скільки киян отримує зброю. І це трохи їм запал збило заходити в Київ", – сказав Крищенко.

Нагадаємо, 26 лютого 2022 року тодішній очільник МВС Денис Монастирський повідомляв, що межах оборони Києва від наступу російських військ людям роздали понад 25 тисяч одиниць зброї. Крім того, видано близько десяти мільйонів патронів, ручних протитанкових гранатометів і гранат.

Читайте також: