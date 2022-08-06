Екскерівнику Київського метрополітену повідомили про підозру у незаконному нарахуванні премій та виплат

У Києві слідчі управління поліції в метрополітені повідомили про підозру посадовцю у незаконному нарахуванні премій та виплат.

Фігурант здійснював неправомірні дії, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами. Вартість незаконно нарахованих винагород склала понад 180 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Слідчими управління поліції в метрополітені було встановлено, що колишній керівник комунального підприємства спільно із іншими службовими особами, перебуваючи у змові, незаконно отримував премії та доплати у великому розмірі. Ця інформація була отримана з аудиторською звіту.

"Для встановлення збитків правоохоронцями було призначено судово-економічну експертизу, яка встановила, що посадовець отримував такі винагороди за нібито інтенсивність праці та виконання важливої роботи. Розмір цих премій склав понад 180 тисяч гривень", - повідомили у поліції.

Колишньому керівнику комунального підприємства повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 21-річний хлопець пропонував вивезти громадян із зони бойових дій або купити та передати їм ліки, однак як тільки отримував гроші, перестав виходити на зв'язок. Від дій афериста постраждали двоє осіб, яких він ошукав на майже 24 тисячі гривень.

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