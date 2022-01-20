Дзвінки надходили з колонії на Луганщині: під Києвом затримано шахрайку, яка ошукувала людей за схемою "Родич у біді"

Зловмисниця протягом січня заволоділа грошима громадян на суму 5 тисяч та 3 тисячі доларів.

Під Києвом затримано жінку, яка здійснювала шахрайські дії.

44-річна раніше судима уродженка Луганщини разом із спільником ошукувала літніх людей, повідомляючи про те, що їхні родичі потрапили у ДТП.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Спільник жінки телефонував жертвам та повідомляв, що їх родичі потрапили у дорожньо-транспортну пригоду і перебувають у лікарні, а на термінову операцію та подальшого лікування необхідна певна сума. Розгублені старенькі передавали кошти жінці, яка називала себе медичною працівницею.

15 січня під час чергової афери мешканець міста Славутич побачив, як його сусідка передає гроші невідомій жінці. Побачивши свідка, зловмисниця почала тікати, однак чоловік зупинив її та повідомив про подію до поліції.

Правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що жінка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності.

Поліція Київської області

Наразі поліцейські встановили два факти, під час яких зловмисниця протягом січня заволоділа грошима громадян на суму 5 тисяч та 3 тисячі доларів. Встановлено також, що дзвінки потерпілим надходили з виправної колонії на Луганщині.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Суд обрав шахрайці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі поліцейські перевіряють причетність жінки до вчинення аналогічних злочинів на території Вишгородського району.

Нагадаємо, у Києві шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом інвестування у криптовалюту.

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