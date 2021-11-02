Двоє 18-річних хлопців з Луганщини викрали у Києві автомобіль Citroen Berlingo: фото

Двоє 18-річних хлопців з Луганщини викрали у Києві автомобіль Citroen Berlingo: фото

Автокрадіїв розшукали і затримали протягом доби вже на Харківщині.

Двоє 18-річних хлопців з Луганщини викрали у Києві автомобіль Citroen Berlingo.

Оперативники розшукали і затримали автокрадіїв протягом доби вже на Харківщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Співробітники відділу кримінальної поліції Печерського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку та Харківської області викрили двох зловмисників, причетних до незаконного заволодіння автомобілем Citroen Berlingoу Києві на вулиці Анрі Барбюса.

Як повідомив заступник начальника відділу кримінальної поліції Печерського управління поліції Максим Саприкін, порушники разом із потерпілим орендували квартиру, тож шляхом вільного доступу заволоділи ключем та викрали авто.

"Завдяки камерам відеонагляду, встановлених в рамках програми "Безпечне місто", оперативники відслідкували рух викраденої автівки та встановили, що транспорт виїхав за межі Києва та рухається у напрямку Харкова. Для затримання зловмисників було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано весь особовий склад Харківщини", - розповів він.

Автомобіль поліцейські оглянули та вилучили, після проведення відповідних слідчих дій його повернуть законному власнику. Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Фігурантами виявились уродженці Луганської області, 2003 року народження, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, а один із них і за скоєння аналогічного кримінального правопорушення – незаконне заволодіння автомобілем", - повідомив Максим Саприкін.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом.

На час слідства один із фігурантів перебуватиме під вартою, а іншому обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.

За незаконне заволодіння автівкою хлопцям загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві молодик напав на підлітка. 20-річний нападник вдарив 17-річного хлопця та відібрав у нього телефон.

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