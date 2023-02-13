Двірники, вчителі та водії: які вакансії найчастіше пропонують у Київському центрі зайнятості

На початку лютого 2023 року в базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалося 4,4 тисячі актуальних вакансій.

Під час війни найбільше пропозицій роботи у Києві для робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, вчителів та водіїв.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського центру зайнятості.

У попиті також швачки, медичні сестри (брати), продавці продовольчих товарів, слюсарі-сантехніки, фармацевти, електромонтери, кухарі, вихователі закладів дошкільної освіти, слюсарі, монтажники радіоелектронної апаратури, лікарі загальної практики - сімейний лікарі, соціальні робітники, електрогазозварники, токарі, інженери, практичні психологи, електромеханіки та бухгалтери.

На початку лютого 2023 року в базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалося 4,4 тисячі актуальних вакансій.

На початку лютого на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебували 5 тисяч громадян, близько 3,8 тисяч з них отримували допомогу по безробіттю.

Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а її максимальний розмір не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 6700 гривень).

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомили, що фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 млн осіб, тоді як на обліку Державної служби зайнятості перебуває лише 215 тисяч безробітних (станом на листопад). Наступного року прогнозують, що кількість фактичних безробітніх зросте до 2,8 млн осіб.

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