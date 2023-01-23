Дві школи на Київщині отримали погрозу про теракт: що відомо

Батьків та вчителів просять бути пильними і повідомляти про підозрілі предмети.

Два навчальні заклади в Бучі на Київщині отримали погрозу щодо проведення терористичного акту. Відповідні листи надійшли на електронну адресу шкіл, після чого ці заклади перевірили поліція та кінологи.

Про це 23 січня повідомили в Бучанській міській раді.

Станом на зараз загроза не підтвердилася, тож ухвалено рішення не переривати навчальний процес.

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"Усі школи школи Бучі з вівторка, 24 січня, працюватимуть у штатному режимі", - зазначив Олег Цимбал, начальник управління освіти Бучанської міської ради.

Водночас батьків та вчителів просять бути пильними і повідомляти про підозрілі предмети та сторонніх осіб біля шкільних будівель до поліції за номером 102, а також охороні та керівникам закладів.

Нагадаємо, навчання у школах та ліцеях Броварів припинили через тривожне повідомлення з погрозами у бік школярів. Невідомий "випускник психлікарні, а тепер учасник терористичного угрупування ІДІЛ" заявив, що планує "відкрити стрілянину по школярах".

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