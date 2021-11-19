Дві людські ноги у спортивній сумці: у Києві поліція оголосила у розшук підозрюваного у вбивстві

Дві людські ноги у спортивній сумці: у Києві поліція оголосила у розшук підозрюваного у вбивстві

Особу вбитого вже встановлено.

У четвер, 18 листопада, у Києві бездомний чоловік знайшов у сміттєвому контейнері людські ноги. Поліція одразу вийшла на слід і вже оголосили у розшук головного підозрюваного.

Про це пише " Інформатор".

Шокувальний інцидент стався за адресою бульвар Дружби Народів, 8 у Печерському районі столиці.

Відомо, що дві людські ноги знайшли у спортивній сумці у сміттєвому баку. Пізніше в цьому контейнері виявили і тіло. Воно належить чоловікові.

Через дві години після виявлення тіла поліція оголосила у розшук громадянина України.

Особу вбитого вже встановлено. Відомо, що він жив у будинку поряд зі сміттєвими баками, де й знайшли тіло. За попередньою інформацією, з убитим у квартирі жив чоловік, який розшукується, можливо, він був квартирантом.

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За словами місцевих жителів, вони бачили, як вранці підозрюваний виносив сумку, в якій знайшли ноги вбитого.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Раніше ми писали про те, що американка розчленувала тіло чоловіка і надала $120 тис. його пенсії.

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