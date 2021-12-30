Дві ліві рукавички, здуті кульки та хом'яки: топ дивних речей, які віддають задарма в Києві на OLX

Один із авторів пропонує віддати в подарунок три з половиною ляльки Monster High.
Кияни на платформі онлайн-оголошень OLX віддають безкоштовно здебільшого тварин – кішок та собак. Але серед усіх пропозицій можна знайти дуже дивні. Наприклад, дві ліві рукавички, підставку для старої кнопкової Nokia та брошуру про Дарницький район.
ТСН.ua зібрав топ незвичайних пропозицій "віддам безкоштовно" на сайті.
Здуті повітряні кульки
Автор оголошення пропонує забрати безкоштовно дві здуті повітряні кульки у формі зірки та серця. За словами дівчини, на них нема пошкоджень. Можливо, вийде надути ще раз.
Мушлі та каміння
Інший продавець пропонує забрати в Києві черепашки та каміння. За його словами, їх можна використовувати для акваріума або просто покласти на полицю. Автор оголошення переживає, що товар не переживе доставку поштою, тож краще забрати у Києві.
Тримач для "дзвонилки"
Чоловік безкоштовно віддає тримач для старої кнопкової Nokia. В оголошенні він зазначив, що сенсорний телефон до нього просто не поміститься. Якщо вам раптом знадобився такий раритет, забрати можна лише на Виноградарі.
Ляльки без рук та голів
Жінка пропонує віддати в подарунок три з половиною ляльки Monster High. У них десь загубилися деякі частини тіла та одяг. Автор оголошення може надіслати залишки від іграшок поштою.
Брошура про Дарницький район
Автор віддає задарма брошуру "Цікаво про Дарницький район" українською мовою. Незрозуміло, кому вона може стати в нагоді, але забрати можна біля станції метро "Харківська" або чоловік відправить її поштою.
Дві ліві рукавички
Чоловік в оголошенні написав, що випадково купив дві ліві рукавички. Тепер він пропонує віддати їх безкоштовно або обміняти одну рукавицю на праву.
Три хом'яки
Ще один автор намагається віддати в добрі руки карликових хом'яків – двох дівчинок та одного хлопчика. Якщо заберете всіх – клітка в подарунок. Жінка навіть пропонує безкоштовний корм.
Нагадаємо, що Київ увійшов до топ-100 розумних міст світу. Столиця України обігнала Токіо, Стамбул та Лісабон.
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