Дві ліві рукавички, здуті кульки та хом'яки: топ дивних речей, які віддають задарма в Києві на OLX

Дві ліві рукавички, здуті кульки та хом'яки: топ дивних речей, які віддають задарма в Києві на OLX

Один із авторів пропонує віддати в подарунок три з половиною ляльки Monster High.

Кияни на платформі онлайн-оголошень OLX віддають безкоштовно здебільшого тварин – кішок та собак. Але серед усіх пропозицій можна знайти дуже дивні. Наприклад, дві ліві рукавички, підставку для старої кнопкової Nokia та брошуру про Дарницький район.

ТСН.ua зібрав топ незвичайних пропозицій "віддам безкоштовно" на сайті.

Здуті повітряні кульки

Автор оголошення пропонує забрати безкоштовно дві здуті повітряні кульки у формі зірки та серця. За словами дівчини, на них нема пошкоджень. Можливо, вийде надути ще раз.

OLX

Мушлі та каміння

Інший продавець пропонує забрати в Києві черепашки та каміння. За його словами, їх можна використовувати для акваріума або просто покласти на полицю. Автор оголошення переживає, що товар не переживе доставку поштою, тож краще забрати у Києві.

OLX

Тримач для "дзвонилки"

Чоловік безкоштовно віддає тримач для старої кнопкової Nokia. В оголошенні він зазначив, що сенсорний телефон до нього просто не поміститься. Якщо вам раптом знадобився такий раритет, забрати можна лише на Виноградарі.

OLX

Ляльки без рук та голів

Жінка пропонує віддати в подарунок три з половиною ляльки Monster High. У них десь загубилися деякі частини тіла та одяг. Автор оголошення може надіслати залишки від іграшок поштою.

OLX

Брошура про Дарницький район

Автор віддає задарма брошуру "Цікаво про Дарницький район" українською мовою. Незрозуміло, кому вона може стати в нагоді, але забрати можна біля станції метро "Харківська" або чоловік відправить її поштою.

OLX

Дві ліві рукавички

Чоловік в оголошенні написав, що випадково купив дві ліві рукавички. Тепер він пропонує віддати їх безкоштовно або обміняти одну рукавицю на праву.

OLX

Три хом'яки

Ще один автор намагається віддати в добрі руки карликових хом'яків – двох дівчинок та одного хлопчика. Якщо заберете всіх – клітка в подарунок. Жінка навіть пропонує безкоштовний корм.

OLX

Нагадаємо, що Київ увійшов до топ-100 розумних міст світу. Столиця України обігнала Токіо, Стамбул та Лісабон.

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