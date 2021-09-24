"Дуже важкий крок": у Києві анонсували введення е-перепусток для транспорту у разі локдауну

"Дуже важкий крок": у Києві анонсували введення е-перепусток для транспорту у разі локдауну

Влада Києва сподівається, що жорстких обмежень все ж вдасться уникнути.

У Києві введуть електронні перепустки для громадського транспорту, якщо буде посилено карантин. Влада столиці називає це важким кроком і сподівається, що його завдяки вакцинації проти коронавірусу вдасться уникнути.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує "РБК-Україна".

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"Що стосується обмежень, ми вже анонсували, якщо будемо закривати транспорт, ми будемо вводити електронні перепустки. На сьогодні вже близько тисячі заяв від підприємств, які повинні працювати як критична інфраструктура. Але це буде дуже важкий крок, я сподіваюся, що кількість вакцинації, проведеної в місті, досить велика і обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт", - зазначив він.

Слід зауважити, що прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що після посилення карантину метро, маршрутки, тролейбуси і трамваї їздитимуть без додаткових карток. Ідею впровадження COVID-сертифікатів для проїзду в транспорті прем'єр вважає недоцільною.

"Звичайно, в громадському транспорті вимагати сертифікати - це недоцільно. Як в метро можна вимагати у пасажирів, яких іде великий потік в годину пік. Тому масковий режим і вакцинація працівників громадського транспорту. Це ті вимоги, які будуть обов'язковими", - пояснював раніше український прем'єр.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

КМДА

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони

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