Дуже швидко переб'ють: чи підуть російські окупанти в повторний наступ на Київ

Російські окупанти не підуть в повторний наступ на Київ, оскільки їм це загрожує масовими втратами особового складу.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Абсолютно все закономірно і правильно, як і думка про захист Києва. Це не з точки зору того, що зараз ворог піде на Київ. Такого ми не спостерігаємо, давайте подивимося на його чисельність. Якщо підуть, то їх всіх дуже швидко переб'ють. Вони розтягнуться в лінії забезпечення і будуть розбиті ще набагато швидше, ніж було у 2022-му році, набагато швидше і ефективніше", - наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що Сухопутні війська ЗСУ готують нові бригади для підготовки до наступу агресора. Частину з них розгорнуть для захисту столиці.

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