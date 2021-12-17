"Дуже шкода рибу": Мережу обурило фото чоловіка зі вбитим сомом-гігантом

Користувачі запропонували оштрафувати чоловіка.

Мережу обурило фото чоловіка з сомом-гігантом вагою близько 50 кілограм. Користувачі засудили рибалку і назвали його "звіром".

У коментарях до публікацію про величезну здобич українці запропонували оштрафувати чоловіка.

"Бідний сом! Вбили для забави! Людина - зло!", "А тепер герою вліпити штраф по повній програмі", "Немає страшнішого звіра за людину!", "Дуже шкода рибу. Тих сомів і так немає, тай щей добивають таким чином", - написали під фото сома.

Зазначимо, що згідно до правил любительського і спортивного рибальства, на водоймах загального використання добова норма вилову риби становить три кілограми.

Перевищення добової норми вилову трактується законодавством як грубе порушення правил рибальства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу до 680 грн, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків за кожний екземпляр риби, виловленої понад норму. Але забирати одну трофейну рибу без обмежень у вазі на добу можна у якості трофея.

facebook.com/alexandr.gromadskiy

facebook.com/alexandr.gromadskiy

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