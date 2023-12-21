Дуже розумні та обережні: під Чорнобилем до фотопастки потрапили вовки, які влаштували двобій (фото)

Встановлені у заповіднику камери – не завада і двобоям між членами вовчої зграї, бо треба дотримуватись ієрархії.

У Чорнобильському заповіднику на Київщині фотопастки зафіксували присутність хитрих диких звірів . Йдеться про вовків, які є дуже розумними та обережними тваринами.

Через те, що вовки дуже потайні – спостерігати за ними практично неможливо, але все ж інколи щастить. Тож Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив світлини цих утаємничених хижаків.

"До фотопастки потрапляють найрізноманітніші моменти вовчого життя та прояви характеру сіроманців. Ось вовк розглядає незвичну для лісу річ: цікавість переважила страх. Фотопастка – не завада і двобоям між членами зграї, бо треба треба дотримуватись ієрархії. Та й поспати тут можна без проблем", - йдетьсят у дописі під фото.

Фотопастка – не завада двобоям між членами зграї / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Що варто знати про вовка?

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Зовнішній вигляд вовка свідчить про його міць та пристосування до тривалого бігу при переслідуванні своїх жертв. Дорослий вовк зазвичай більший за вівчарку: довжина тіла з головою і без хвоста досягає 135 – 160 сантиметрів, хвіст – 40 – 52 сантиметрів. Висота в плечах 80 – 95 сантиметрів. Вага зазвичай 45 – 60 кілограмів.

Для більшості населення України вовк не є конфліктним видом. Напади на людей вовків, хворих на сказ, бувають, але доволі рідко.

Фотопастка - не завада сну / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Сучасна конфліктна ситуація полягає в тому, що вовк має надмірно високу чисельність, є конкурентом для інших видів великих хижих ссавців, передусім рисі, та утримує чисельність основних видів жертв на низькому рівні.

Щось унюхала чи почула?

Крім того, до фотопастки Чорнобильського заповідника потрапила зосереджена лисиця, яка щось посула або унюхала. Бо, насправді, у лисиці чудовий не лише нюх, а й слух.

У цієї зосередженої лисиці чудовий не лише нюх, а й слух / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Взимку руда хижачка уважно прислухається до різних звуків і безпомилково визначає, де під снігом заховався якийсь дрібний мишовидний гризун. Мисливська стійка, стрибок і часто, хоч і не завжди, у зубах лисиці – здобич", - йдеться у повідомленні під фото.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапили дві рисі, які йшли засніженим лісом. Варто зазначити, що рись євразійська є рідкісним видом, який зник у минулому столітті з території українського Полісся. Але нині популяція рисі є цілком сталою на заповідній території.

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