"Дуже гарні, у хаті стоять": у Фастові двоє жінок забрали вази з квітами з могил військових (відео)

У Фастові на Київщині дві жінки забрали вази, які їм сподобались, з могил військових.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на Інтернаціональному кладовищі викрали декоративні вазони на двох могилах захисників на Алеї Слави.

Завдяки камерам відеоспостереження, поліцейським вдалося встановити та затримати двох правопорушниць. Ними виявились місцеві жительки. За їх місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили викрадене з місць поховань.

Забрали могильні вази додому: поліція Київщини викрила зловмисниць, які вчинили наругу над могилами захисників Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на Інтернаціональному кладовищі викрали декоративні вазони на двох могилах захисників на Алеї Слави. Завдяки камерам відеоспостереження, поліцейським вдалося встановити та затримати двох правопорушниць. Ними виявились місцеві жительки. За їх місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили викрадене з місць поховань. За фактом наруги над могилами, за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранткам про підозру [ч. 3 ст. 297 ККУ]. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція СТБ Телеканал ICTV УНН. Українські Національні Новини КиївВлада - Новини Києва і області Факти тижня Обозреватель Телеканал ICTV УНІАН Суспільне Новини Українська правда Факти ICTV Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 22 вересня 2023 р.

За фактом наруги над могилами, за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранткам про підозру [ч. 3 ст. 297 ККУ].

Жінкам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік пошкодив сім могил загиблих воїнів ЗСУ, йому не сподобались прапори України.