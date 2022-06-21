"Дуже багато погроз": Жданов прокоментував заяви Кремля щодо ударів по урядовому кварталу в Києві

"Дуже багато погроз": Жданов прокоментував заяви Кремля щодо ударів по урядовому кварталу в Києві

У Кремлі погрожують ракетними ударами по урядовому кварталу та історичному центрі столиці.

Військовий експерт Олег Жданов говорить, що останнім часом Росія погрожує не лише Україні, проте і деяким європейським державам. Однак він підкреслив, що це лише погрози, і ніяких активних дій Російська Федерація робити не буде.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Дуже багато погроз, я думаю, що фантазії у Росії не вистачить, як відповісти на всі ці три погрози, що вигадати для того, щоб якось відповісти на ці виклики. Подивимось найближчим часом, як вони відреагують на це (заяв щодо удару по Кримському мосту - ред.), чи це залишиться просто політичною заявою на сьогоднішній день. Чому, тому що багато заяв за останню буквально добу. Це вже третя заява", - зазначив він.

Експерт нагадав, що перша заява Росії стосувалася, що треба помститися Казахстану за вислови його президента і за позицію Казахстану, висловлену президентом Токаєвим на міжнародному форумі в Санкт-Петербурзі.

Друга заяви стосувалася Литви, стосовно того, що Литва виконала рішення Європейського Союзу стосовно накладення санкцій на транзит російських товарів через територію Європейського Союзу.

"Чомусь Росія не висуває претензії ні Німеччині, ні Франції, які сьогодні намагаються політично, економічно очолювати ЄС. А чомусь хоче висловитись стосовно Литви. А тепер ми вже треті на сьогоднішній день", - резюмував Жданов.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи можуть ЗСУ звільнити Херсон від окупантів до кінця літа.

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