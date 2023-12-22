Душив та бив маленького племінника по голові: як покарали мешканця Київщини

Після побиття чоловік підняв дитину та кинув на восьмирічного брата, який лежав на ліжку.

Мешканець Київщини душив та бив маленького племінника по голові. За це чоловіка засудили на три роки.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що в одному з сіл Білоцерківського району, у вересні 2023 року, засуджений завдав шестирічному племіннику понад 10 ударів руками по голові.

В стані алкогольного сп’яніння, чоловік штовхнув дитину на ліжко і почав душити.

Надалі підняв хлопчика за комір, жбурнув його на підлогу та вдарив ногою по тулубу.

Потім чоловік підняв дитину та кинув на восьмирічного брата, який лежав в той час на ліжку. Старшого племінника кривдник двічі вдарив по голові.

Крім того, чоловік незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання наркотичний засіб канабіс.

Суд визнав мешканця Київщини винним у спричиненні легких тілесних ушкоджень, катуванні, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Мешканцю Київщини призначили покарання у вигляді 3 років 1 місяця позбавлення волі.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Київщині мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню для дітей.

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