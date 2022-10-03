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Душив кабелем і жорстоко знущався: на Київщині затримали чоловіка, який намагався вбити дитину

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Душив кабелем і жорстоко знущався: на Київщині затримали чоловіка, який намагався вбити дитину

Фото: Андрій Нєбитов

За замах на умисне вбивство зловмисникові загрожує довічне позбавлення волі.

У Білоцерківському районі на Київщині правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який намагався вбити свого 12-річного пасинка.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Зловмисник намагався задушити дитину кабелем і жорстоко знущався над ним.

Лікарі виявили у хлопчика струс мозку, забій носа та тілесні ушкодження шиї внаслідок асфіксії.

За замах на умисне вбивство зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив та розчленував тіло власного сина.

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