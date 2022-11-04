Душив дівчину-підлітка та вимагав цінні речі: у Києві затримано 19-річного молодика (фото)

У Києві оперативники затримали 19-річного молодика за розбійний напад на 14 річну дівчину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва на спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Градинська на доньку напав невідомий. Заявник розповів що, зловмисник застосувавши фізичну силу, вимагав у 14-річної дівчинки віддати цінні речі.

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Зі слів начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Миколи Мазурова співробітники відділу карного розшуку Головного та територіального управлінь поліції затримали підозрюваного.

"Ми з’ясували, що 14-річна потерпіла поверталася з прогулянки додому. У підземному переході до малолітньої підійшов невідомий та почав душити. Чоловік вимагав віддати мобільний телефон та гроші, однак побачивши перехожого, втік. Оперативники швидко встановили особу ймовірного зловмисника. Чоловіка затримали неподалік місця його тимчасового проживання у родича, а слідчі вилучили речі, в яких нападник був у день скоєння злочину", – розповів Мазуров.

Затриманим виявився 19-річний уродженець Черкаської області.

Слідчі територіального управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Суд погодив клопотання слідчого та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт між пасажиркою та водієм таксі. Таксист висадив жінку, вдарив ножем у груди та відібрав у неї смартфон.

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