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"Душили тросами та били кийками": після деокупації на Київщині виявили 15 місць масового поховання і три катівні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Душили тросами та били кийками": після деокупації на Київщині виявили 15 місць масового поховання і три катівні

Фото: Поліція Харківської області

Мирні мешканці Київської області переважно загинули від насильницької смерті.

У Київській області протягом року після деокупації регіону від російських загарбників виявлено 15 місць масового поховання вбитих місцевих жителів і три катівні.  

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у вівторок, 11 квітня, на пресконференції.

"Ми виявили 15 місць масового поховання – від трьох осіб до 116, які були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного", - розповів Нєбитов.

Жителі Київщини переважно загинули від насильницької смерті.

"У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі... Людей зв'язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали", - розповів начальник поліції області.

Місця катувань розташовувались або в штабах армії РФ, де, за свідченнями, перебувало безпосередньо російське командування, або на позиціях, де розміщувалася важка артилерія. 

Нагадаємо, на Київщині неідентифікованими залишаються майже дві сотні тіл.

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Дата публікації
Перегляди
247
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