Дублюють маршрути громадського транспорту: з київських доріг зникнуть 76 маршруток

На усіх 11 маршрутах Київпастранс випустить пропорційно більше транспорту.

З київських доріг зникнуть 76 маршруток, які дублюють маршрути громадського транспорту.

Київ розриває договори ще з чотирма перевізниками на 11-ти міських маршрутах.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Йдеться про перевізників на таких маршрутах:

№224, 234, 539 та 559 – перевізник ТОВ "Союз-Авто";

№231 – перевізник ПП "Базальт";

№421, 581, 155 та 516 – перевізник ТОВ "Кийтранс-2005";

№517 та 402 – перевізник ПП "Універсал-Транс".

Загалом з вулиць прибирають 76 маршруток.

Усов зазначає, окрім того, що перевізники мали підроблені документи, розірвання договорів спричинене дублюванням перевізниками дійсних комунальних маршрутів.

"Усі 11 маршрутів на 76 одиниць рухомого складу дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у "Київпастрансу". Наприклад, 402 маршрутка дублювала тролейбус № 44. Маршрутка № 516 забирала пасажирів у автобуса № 63. Маршрутка № 234 дублювала 29-й тролейбус, а 224-та маршрутка – автобус № 88", – зауважив чиновник.

Усов додав, що на всіх цих 11 маршрутах "Київпастранс" випустить пропорційно більше транспорту.

На початку жовтня КМДА почала розривати договори з перевізниками, які подавали на попередні конкурси сфальсифіковані дані. На маршрути, які ними обслуговувались, випустили компенсаторні автобуси "Київпастрансу".

Нагадаємо, під Києвом маршрутка без гальм ледь не злетіла в озеро.

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