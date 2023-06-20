ДТП в стані наркотичного сп'яніння: депутатка Ярина Ар'єва склала мандат

Жінку, яку підозрюють у вчиненні ДТП, в якому постраждала пішохід, відправили під цілодобовий домашній арешт. Через це вона склала депутатський мандат, оскільки "не може виконувати свої обов'язки".

Про це пише видання BBC Україна.

Як зазначається, у вчиненні ДТП підозрюється депутатка Київради - 23-річна Ярина Ар'єва. Вона склала мандат - її заяву підтримали у раді. Сама ж вона на своїй сторінці в соцмережі написала, що “виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо”.

Напередодні суд відправив жінку під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Крім того, вона повинна здати закордонний паспорт.

Ярина Ар'єва написала заяву / Фото: соцмережі

Нагадаємо, що нещодавно Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар’євій з нічного на цілодобовий домашній арешт із браслетом.

Читайте також: