ДТП, у якій загинув військовослужбовець: поліція Києва просить арештувати водія (фото)

У Києві поліція повідомила про підозру і просить арештувати водія, який вночі у смертельній ДТП збив військового на блокпості. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили в Національній поліції України.

ДТП сталася у ніч проти 22 жовтня на блокпості при вʼїзді до Києва.

У Києві поліція повідомила про підозру і просить арештувати водія, який вночі у смертельній ДТП збив військового Фото: Нацполіція України

Водій авто рухався шляхом М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних.

"В умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця", - розповіли правоохоронці.

Загиблому було 47 років. Він ніс службу на блокпосту.

Винуватцю смертельного ДТП інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Також чоловіку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, за кермом автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості в Києві 22 жовтня був 45-річний адвокат.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.