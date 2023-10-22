ДТП, у якій загинув військовослужбовець: поліція Києва просить арештувати водія (фото)

Кермувальник Honda скоїв наїзд. Від отриманих травм потерпілий помер.
У Києві поліція повідомила про підозру і просить арештувати водія, який вночі у смертельній ДТП збив військового на блокпості. Розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомили в Національній поліції України.
ДТП сталася у ніч проти 22 жовтня на блокпості при вʼїзді до Києва.
Водій авто рухався шляхом М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних.
"В умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця", - розповіли правоохоронці.
Загиблому було 47 років. Він ніс службу на блокпосту.
Винуватцю смертельного ДТП інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Також чоловіку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, за кермом автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості в Києві 22 жовтня був 45-річний адвокат.
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