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ДТП під Києвом: перекинувся автобус з пасажирами, десяток постраждалих (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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ДТП під Києвом: перекинувся автобус з пасажирами, десяток постраждалих (фото)

Водій автомобіля Daewoo не надав переваги в русі пасажирському автобусу / Фото: Поліція Київської області

Постраждали дев'ятеро осіб, з яких троє перебувають у тяжкому стані, одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта.

На Київщині у Бориспільському районі 27 липня сталася ДТП: перекинувся автобус з пасажирами. Постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Водій автомобіля Daewoo не надав переваги в русі автобусу, внаслідок чого відбулося зіткнення та останній перевернувся.

"Постраждаль дев'ятеро осіб, з яких троє перебувають у тяжкому стані. Одна жінка втратила частину ноги, ще одна отримала травми хребта", - розповіли у поліції.

Серед дев'яти потерпілих троє перебувають у тяжкому стані / ©
Серед дев'яти потерпілих троє перебувають у тяжкому стані

Нагадаємо, у Бучанському районі під Києвом фура врізалася у блокпост.

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Дата публікації
Перегляди
1480
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