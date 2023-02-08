ДТП на Житомирській трасі під Києвом: вантажівки зіткнулися зі "швидкою" та легковиком (фото)

Дві вантажівки зіткнулися з "швидкою" та легковиком.

На 48-му кілометрі Житомирської траси (Київ-Чоп) під Києвом, біля населеного пункту Калинівка, 8 лютого сталася масштабна ДТП. За попередньою інформацією, зіткнулися чотири автівки. Три людини постраждали.

Про це повідомили в патрульний поліції Київської області.

На фото з місця події видно, що дві вантажівки зіткнулися зі "швидкою" та легковиком. Автівки сильно постраждали.

На місці ДТП працюють медики, слідчі та патрульні. Рух транспорту у напрямку міста Житомир може бути частково ускладнений.

Фото: Вадим Токар

Нагадаємо, у Львівській області автомобіль швидкої допомоги на смерть збив 8-річного хлопчика. Трагедія сталася на території лікарні, де дитина каталася на санях.

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