ДТП на Житомирській трасі під Києвом: вантажівки зіткнулися зі "швидкою" та легковиком (фото)

Дві вантажівки зіткнулися з "швидкою" та легковиком.
На 48-му кілометрі Житомирської траси (Київ-Чоп) під Києвом, біля населеного пункту Калинівка, 8 лютого сталася масштабна ДТП. За попередньою інформацією, зіткнулися чотири автівки. Три людини постраждали.
Про це повідомили в патрульний поліції Київської області.
На фото з місця події видно, що дві вантажівки зіткнулися зі "швидкою" та легковиком. Автівки сильно постраждали.
На місці ДТП працюють медики, слідчі та патрульні. Рух транспорту у напрямку міста Житомир може бути частково ускладнений.
Нагадаємо, у Львівській області автомобіль швидкої допомоги на смерть збив 8-річного хлопчика. Трагедія сталася на території лікарні, де дитина каталася на санях.
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