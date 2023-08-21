ДТП на блокпосту в Києві: суддя Тандир намагався приховати вміст алкоголю в крові, щоб уникнути покарання

Справу судді Тандира, який у стані сп’яніння на смерть збив військовослужбовця на блокпосту в Києві, передано до суду.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як зазначається, Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови районного суду Київщини за фактом ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що 25 травня 2023 року суддя, керуючи автомобілем Lexus в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись із істотним перевищенням допустимої швидкості руху, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який перебував на блокпосту. У результаті ДТП 23-річний нацгвардієць загинув на місці.

“За клопотанням прокуратури обвинуваченому продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 09 вересня 2023 року включно”, - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Водночас в ДБР підкреслили, що під час слідчіх дій було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння.

“Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз. За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення”, - наголосили в ДБР.

Судді загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що дружина збитого на смерть 22-річного нацгвардійця розповіла, якого покарання хоче для судді Тандира.

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