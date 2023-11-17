ДТП із двома загиблими у Києві: 20-річну водійку та пасажира Audi взято під варту, їхнє минуле – шокує

У Києві взято під варту 20-річну водійку та пасажира Audi через ДТП із двома загиблими, яка сталася 14 листопада на вул. Старокиївській.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, 20-річна підозрювана, перебуваючи за кермом Audi у стані алкогольного сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota.

Також читайте В Обухові маршрутка із пасажирами влетіла у вантажівку: є постраждалі

У результаті ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля Toyota.

Після ДТП підозрювана разом з пасажиром Audi покинули місце події та переховувались від поліції.

Пізніше обоє фігурантів були затримані.

Дії водійки кваліфіковано за ч. 4 ст. 286-1, ч. 1. ст. 382 КК України як порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, яке спричинило загибель кількох людей та невиконання рішення суду щодо заборони керування транспортним засобом.

У червні цього року суд визнав дівчину винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння), та позбавив права керування транспортними засобами строком на один рік.

Дії пасажира, який допустив до керування автомобілемдівчину, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння та не мала права керування автівкою, кваліфіковано за ст. 287 КК України.

Слідством встановлено, що пасажир Audi перебуває у процесуальному статусі підозрюваного в межах іншого кримінального провадження за фактом створення та керівництва злочинною організацією, з втягненням неповнолітніх у протиправну діяльність, з метою заволодіння коштами громадян країн-членів ЄС через незаконні Call-центри.

У березні цього року суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а вже у червні чоловіка було звільнено з під варти у зв’язку з внесенням застави у розмірі 724 тис. грн.

Згідно з ухвалою суду обидва підозрюваних перебуватимуть під вартою під час слідства.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У Києві п’яна 20-річна дівчина влаштувала страшну ДТП і втекла! Загинули люди!".

Нагадаємо, у Львові патрульний на службовому авто на смерть збив пішохода.

Читайте також: