ДТЕК звернувся до мешканців Києва із незвичним проханням

Енергетики просять мешканців Києва повідомляти про гнізда лелек на електроопорах.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Для допомоги птахам створено спеціальний проєкт.

"Енергетики просять жителів столиці повідомляти про гнізда лелек, розташованих на електроопорах. Для цього на сайті ДТЕК створили спеціальну функцію", – йдеться у повідомленні.

Інформація про лелек допоможе ефективніше захищати птахів та попереджувати аварії на мережах. Гнізда на електроопорах укріплюють спеціальними металевими конструкціями, які допоможуть їм міцно триматися на опорах і не сповзати на дроти.

Нагадаємо, у національному парку "Пирятинський", що в селі Леляки Полтавської області, встановили камеру над лелечим гніздом та запустили цілодобовий стрим. Відео використають науковці для вивчення гніздової поведінки птахів.

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