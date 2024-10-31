ДТЕК виконав основні роботи з підготовки електромереж Києва до проходження зими

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зокрема, попри воєнні загрози, компанія виконує всі необхідні заходи для забезпечення надійності електропостачання столиці: регламентні роботи на обладнанні, ремонти та модернізацію.

В ДТЕК зазначили, що компанія разом із міською владою готує інфраструктуру Києва до всіх можливих сценаріїв. Енергетики роблять усе від них залежне, щоб у киян був доступ до світла і тепла.

«Попри всі труднощі, ми підготували електромережі міста до зими. Наразі вони готові передати усю необхідну місту потужність у зимовий період. Для цього наші фахівці, зокрема, оновили 660 енергооб’єктів – підстанцій, трансформаторів та розподільчих пунктів. Виконали 3924 ремонти кабельних ліній, а також розчистили 104 кілометри ліній від чагарників. ДТЕК був надійною опорою українців минулого осінньо-зимового періоду. І зараз робить усе можливе, щоб пройти і цю зиму», – зазначив Денис Бондар, генеральний директор ДТЕК Київські електромережі.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова завершив ключові етапи підготовки електричних мереж Київської, Дніпропетровської та Одеської областей до проходження опалювального сезону.