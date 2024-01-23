ДСНС вилучила частину ракети Х-101 після ранкової атаки (фото)

Вороже залізяччя більше не становить загрози.

Сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України ліквідовують наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі Києва. Зокрема, вони виявили бойову частину російської ракети.

Про це повідомляє ДСНС.

"Знайдено бойову частину ракети Х-101 та безпечно вилучено", – повідомили у відомстві.

Бойова частина ракети Х-101

За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.

Нагадаємо, вранці 23 січня армія РФ завдала ракетної атаки по Україні. Під удар потрапили, зокрема, Київ, Харків та Павлоград.

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