ДСНС показала відео ліквідації наслідків обстрілу окупантами житлового будинку в Оболонському районі Києва

Внаслідок обстрілу багатоповерхівки в Києві загинуло вже 2 людини, 11 постраждали.

Сьогодні близько п'ятої ранку, 14 березня, у Києві снаряд влучив у багатоповерхівку, спалахнула масштабна пожежа.

У результаті сталося часткове руйнування будинку, а також спалахнула пожежа у квартирах.

Станом на 7:40 загинуло щонайменше 2 особи. Трьох постраждалих госпіталізували, ще дев'ятьом надали допомогу на місці. Врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи.

Рятувальники показали відео ліквідації наслідків обстрілу житлового будинку в Оболонському районі Києва.

Нагадаємо, російські окупанти 14 березня зранку у Києві також обстріляли завод "Антонов", внаслідок чого виникла пожежа.

