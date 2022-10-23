Дружина першою побачила тіло коханого: подробиці вбивства 34-річного військового у Києві

У Києві 21 жовтня троє зловмисників жорстоко вбили 34-річного військового Олексія Щербину. Конфлікт стався через парковку.

Про це "Фактам" розповів друг покійного Олексія, командир добровольчого формування № 4 112-ої бригади територіальної оборони міста Києва Всеволод Терентьєв.

Всеволод Терентьєв розповів, що Олексій Щербина навчався у школі №186 в Києві. Він займався менеджерською діяльністю, добре знав англійську мову. Від 24 лютого Олексій займався волонтерською діяльністю та забезпечував підрозділ, який першим звільняв Бучу, Ірпінь та Гостомель Київської області. Саме тоді в Олексія народилась дитина, а тому він хотів трохи побути з родиною, після чого мобілізувався та готувався до захисту України.

У той трагічний день Олексій на Hyundai повертався з продуктами додому. Там Lexus перекрив йому дорогу. Між військовим та трьома підозрюваними виник словесний конфлікт, під час якого зловмисники побили Олексія.

"Після того як бійка закінчилась, я так розумію, що Олексій щось крикнув ще услід. То ж трійця пішла до машини за зброєю — і пролунали постріли. Один зі спортсменів поцілив з карабіна іноземного виробництва. Куля влучила у живіт. Скоріш за все, внаслідок внутрішньої кровотечі Олексій і помер, бо біля нього крові майже не було", - розповів командир добровольчого формування № 4 112-ої бригади територіальної оборони міста Києва Всеволод Терентьєв.

Очевидці одразу викликали поліцію. Одним із перших покійного побачила його дружина, яка почула звуки пострілів. Вона та маленька донечка так і не дочекались батька додому. Тато Олексія Щербини, який теж був військовим, помер 40 днів тому. Поліція оперативно затримала нападників.

"Під час затримання зловмисники поводилися так, наче цукерку у дитини відібрали, жодного співчуття, вибачення… Люди, які були свідками цього, готові були вчинити самосуд, але правоохоронці попросили їх цього не робити", - розповів Терентьєв.

Військовий додав, що після вбивства його друга, нападники встигли позбирати гільзи та намагались втекти.

"Адже зловмисники не лише розстріляли Олексія, а й залишили його, замели сліди та втекли. Все це підтвердять свідки та камери, які встигли все зафіксувати. То ж справедливе покарання за скоєне — це тепер для мене та всіх, хто знав бійця, справа честі", - сказав Терентьєв.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Вбивство військового Олексія Щербини в Києві

21 жовтня, близько 16:00 троє чоловіків жорстко побили та застрелили 34-рінчого Олексія Щербину. Сталось це просто біля будинку, де мешкав військовий. Причиною розправи є конфлікт.

У Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним - арешт без можливості внесення застави. Один із нападників є спортсменом клубу, який раніше належав одіозному нардепу Іллі Киві.

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