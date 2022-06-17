"Друже, дякую за цей день": Зеленський та Джонсон прогулялися Києвом та відвідали виставку знищеної техніки РФ (відео, фото)

"Друже, дякую за цей день": Зеленський та Джонсон прогулялися Києвом та відвідали виставку знищеної техніки РФ (відео, фото)

Український президент Володимир Зеленський і британський прем'єр Борис Джонсон, який перебуває з непередбачуваним візитом в Києві, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир і прогулялися Михайлівською площею.

Окрім цього, лідери двох країн відвідали виставку знищеної російської техніки у столиці. Експозицію розгорнуто на Михайлівській площі у Києві. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр".

Відео спільної прогулянки після перемовин опублікував Зеленський.

"За час війни наші країни пройшли шлях від партнерів до друзів і братів. Борисе Джонсон, завжди радий зустрічі. Завжди вдячний за реальну допомогу та підтримку. Друже, дякую за цей день! Продовжуємо виборювати свободу для України", - прокоментував візит глава держави.

На записі видно, що Борису Джонсону у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі подарували на пам'ять про візит ікону Почаївської Божої Матері.

Зеленський і Джонсон відвідали Свято-Михайлівський монастир

Як йдеться на сайті президента, Борис Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Лідери двох держав поставили свічки біля іконостаса. Володимир Зеленський і Борис Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Також зазначається, що Зеленський та Джонсон поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, 17 червня Джонсон без анонсованого візиту несподівано прибув до Києва і зустрівся із Зеленським. Після зустрічі лідери двох держав зробили заяви. Детальніше - ТУТ.