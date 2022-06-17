"Друже, дякую за цей день": Зеленський та Джонсон прогулялися Києвом та відвідали виставку знищеної техніки РФ (відео, фото)

Український президент Володимир Зеленський і британський прем'єр Борис Джонсон, який перебуває з непередбачуваним візитом в Києві, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир і прогулялися Михайлівською площею.
Окрім цього, лідери двох країн відвідали виставку знищеної російської техніки у столиці. Експозицію розгорнуто на Михайлівській площі у Києві. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр".
Відео спільної прогулянки після перемовин опублікував Зеленський.
"За час війни наші країни пройшли шлях від партнерів до друзів і братів. Борисе Джонсон, завжди радий зустрічі. Завжди вдячний за реальну допомогу та підтримку. Друже, дякую за цей день! Продовжуємо виборювати свободу для України", - прокоментував візит глава держави.
На записі видно, що Борису Джонсону у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі подарували на пам'ять про візит ікону Почаївської Божої Матері.
Як йдеться на сайті президента, Борис Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Лідери двох держав поставили свічки біля іконостаса. Володимир Зеленський і Борис Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.
Також зазначається, що Зеленський та Джонсон поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.
Нагадаємо, 17 червня Джонсон без анонсованого візиту несподівано прибув до Києва і зустрівся із Зеленським. Після зустрічі лідери двох держав зробили заяви. Детальніше - ТУТ.
Читайте також: