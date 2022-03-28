"Друга армія світу": окупант зрадів, що вперше в житті спробував абсент (аудіо)

СБУ перехопила розмову російського військового.
Російська армія продовжує вихвалятися своїми злочинами в Україні, не лише воєнними, а й тим, що вони грабують магазини.
Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта на Київщині, який вихвалявся дівчині, що вперше в житті спробував абсент, а також, що в Україні смачне пиво.
"Ти пила абсент колись? Ми вчора пограбували магазин: пива і всякої ху*ні набрали", - говорить окупант.
Проте впевненості у силах власної армії у окупанта немає, тому планів на майбутнє не будує.
"Дату в РАГСі поки що не бронюй. Поки не зрозуміло, що тут і коли", - попередив росіянин.
Нагадаємо, росіяни продовжують красти продукти в українців – цього разу картоплю.
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