"Дрони заходили хвилями": влада повідомила подробиці нічної атаки по Києву

У ніч проти 19 листопада росіяни другу добу поспіль атакували Київ баражуючими боєприпасами типу "Shahed".

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

"Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. За попередніми даними, знов були застосовані баражуючі боєприпаси типу "Shahed". БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів. Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей", - зазначив він.

За поточною інформацією, в місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань (дані оперативних зведень уточнюватимуться.)

"Як бачите, ворог активізував атаки на Київ. Тому будьте уважними та відповідальними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", - додав Попко.

Нагадаємо, о 23:36 в Київській області було оголошено повітряну тривогу, а вже о 23:41 з'явилась інформація про роботу ППО.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - зазначили в ОВА.

О 00:13 в КМДА повідомили про повторну роботу ППО на підступах до Києва.

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