Російський дрон пробив укриття на Чорнобильській АЕС: з'явилися фото, відео

МАГАТЕ підтвердили вибух на Чорнобильській АЕС.
У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною пробив укриття на Чорнобильській АЕС.
ДСНС України оприлюднила кадри наслідків ядерного терору Росії.
У МАГАТЕ підтвердили вибух на Чорнобильській АЕС.
"Дрон влучив у дах саркофагу, який захищає зруйнований четвертий реактор ЧАЕС. Радіаційний фон у нормі", – повідомили в ДСНС.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС дроном!
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