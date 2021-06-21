Довге фарбоване волосся: у Києві чоловік побив хлопця через зовнішність

На кадрах з камери відеоспостореження можна побачити, як хлопець тікає від нападника у під’їзд. Але зловмисник його наздоганяє і жорстоко лупцює.

У Києві, на проспекті Петра Григоренка, невідомий чоловік напав на молодого хлопця. Спочатку хуліган почав чіплятися біля під'їзду, а потім у коридорі біля ліфту побив.

Про це інформує "Київ оперативний".

Також читайте Побив залізною палицею: у Миколаєві чоловік жорстоко розправився з дружиною

Зазначається, що причина нападу — "нестандартна зовнішність хлопця". У юнака — довге біле фарбоване волосся і одяг рожевого кольору.

"Вже ніби і не Середньовіччя, а мракобісся досі процвітає. Просимо допомогти у поширенні інформації для встановлення особи нападника", — йдеться в повідомленні.

На кадрах з камери відеоспостереження можна побачити, як хлопець тікає від нападника у під’їзд. Але зловмисник його наздоганяє і жорстоко лупцює.

Увага! Відео18+ (Містить сцени насилля)

"Молодий хлопець достатньо сильно постраждав. Заяви у поліцію написані, але поки результату немає", — зазначили у пабліку.

Нагадаємо, що під Харковом неадекватний покупець напав на продавчиню. Він перетягнув її через прилавок, штовхнув і вдарив ногою.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання