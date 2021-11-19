Довелось ампутувати лапу: в Броварах недоглянуті пси породи тібетський мастиф напали на сусідську вівчарку

Сусіди кажуть, що собаки перебувають на території домоволодіння без догляду та їжі.

У селі Княжичі під Києвом недоглянуті собаки породи тібетський мастиф напали на сусідську вівчарку. Їй довелося ампутувати лапу.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Нині поліція Броварів встановлює обставини неналежного утримання собак жителькою району.

"11 листопада до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення від стурбованих жителів села Княжичі Броварського району щодо неналежного утримання собак власницею одного із домоволодінь. Громадяни повідомили, що собаки породи тібетський мастиф здійснили напад на сусідську вівчарку, внаслідок чого їй довелось ампутувати лапу. Крім того, місцеві жителі зазначили, що собаки перебувають на території домоволодіння без догляду та їжі", - повідомляють у поліції.

За цим фактом поліція провела всебічну перевірку та встановила всі обставини події.

Наразі поліцейські склали стосовно хазяйки собак адміністративний протокол за ч. 3 ст. 154 КУпАП (Порушення правил тримання собак і котів), матеріали передано на розгляд до суду. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин.

Також встановлено, що жінка є власницею притулку для тварин, який розташований у місті Бровари. 15 листопада до поліції надійшло колективне звернення стосовно неналежного утримання цією ж жінкою собак порід тібетський мастиф та кане-корсо в притулку у місті Бровари. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої правоохоронці нададуть правову кваліфікацію діям жінки.

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