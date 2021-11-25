Дощі та невелике потепління: якими будуть вихідні, 27-28 листопада, у Києві

Дощі та невелике потепління: якими будуть вихідні, 27-28 листопада, у Києві

Морозів та снігу не прогнозують.

Погода у Києві на найближчих вихідних буде з дощами. Синоптики прогнозують, що він йтиме весь день і всю ніч у суботу. Однак повітря прогріється до +8 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Очікується невелике потепління із п'ятниці, 26 листопада. Так, температура повітря вдень буде +6 +8 градусів, вночі від 0 до +5 градусів. Вітер південно-західного напрямку 7-12 м/с.

Згідно з прогнозом, дощі у Києві триватимуть до понеділка, 29 листопада. Снігу та морозів поки не буде.

Нагадаємо, що погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Так, середня місячна температура коливатиметься від -4 до +3 градусів, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм.

Погода в Україні: у центрі та на Сході синоптики обіцяють місцями мокрий сніг

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