Дощ та густий туман: якою буде погода в Києві у вівторок, 13 вересня

У столиці впродовж дня буде сильний туман.
З ранку до самого вечора 13 вересня небо у Києві буде вкрите хмарами. Ранковий дощ до середини дня повинен послабшати і ближче до вечора закінчитися.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в столиці +11 +13 градусів, вітер - 1,8 м/с.
Крім того, у КМДА киян попереджають про сильний туман упродовж дня. Видимість на дорогах, за даними метеорологів, 200-500 м.
Фахівці радять водіям дотримуватися простих правил:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів. Метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму.
Читайте також: