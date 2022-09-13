Дощ та густий туман: якою буде погода в Києві у вівторок, 13 вересня

У столиці впродовж дня буде сильний туман.

З ранку до самого вечора 13 вересня небо у Києві буде вкрите хмарами. Ранковий дощ до середини дня повинен послабшати і ближче до вечора закінчитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в столиці +11 +13 градусів, вітер - 1,8 м/с.

Крім того, у КМДА киян попереджають про сильний туман упродовж дня. Видимість на дорогах, за даними метеорологів, 200-500 м.

Скриншот

Фахівці радять водіям дотримуватися простих правил:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів. Метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму.

Як діяти у випадку радіаційної, хімічної та вибухової небезпеки

Читайте також: