Дощ і мокрий сніг: мешканців Києва попередили про стрімке погіршення погоди

У Києві від 28 березня очікується погіршення погоди – дощ, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с.

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Дорожники Києва готові до зміни погодних умов, зазначили у КМДА. "Київавтодор" до початку опадів проводитиме протиожеледну обробку вулиць.

91 одиниця спецтехніки гідрослужб "Київавтодору" готові до цілодобової роботи упродовж двох діб. Також до ліквідації наслідків негоди готові 310 одиниць снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання і обробки вулично-дорожньої мережі.

Фахівці здійснюють постійний моніторинг стану покриття вулично-дорожньої мережі, зокрема і за допомогою власних метеостанцій.

"Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції", - просять у КМДА.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, після дощу над Києвом та навколишніх населених пунктах області зафіксували подвійну веселку. Також подвійну веселку бачили місцеві жителі Вишгорода, Ірпеня, Бучі та Гостомеля, що неподалік Києва.

Ожеледиця на дорогах: як уникнути аварій

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