Дощ і мокрий сніг: мешканців Києва попередили про стрімке погіршення погоди

Синоптики прогнозують сильний вітер та ожеледицю.
У Києві від 28 березня очікується погіршення погоди – дощ, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с.
Дорожники Києва готові до зміни погодних умов, зазначили у КМДА. "Київавтодор" до початку опадів проводитиме протиожеледну обробку вулиць.
91 одиниця спецтехніки гідрослужб "Київавтодору" готові до цілодобової роботи упродовж двох діб. Також до ліквідації наслідків негоди готові 310 одиниць снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання і обробки вулично-дорожньої мережі.
Фахівці здійснюють постійний моніторинг стану покриття вулично-дорожньої мережі, зокрема і за допомогою власних метеостанцій.
"Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції", - просять у КМДА.
Нагадаємо, у неділю, 26 березня, після дощу над Києвом та навколишніх населених пунктах області зафіксували подвійну веселку. Також подвійну веселку бачили місцеві жителі Вишгорода, Ірпеня, Бучі та Гостомеля, що неподалік Києва.
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