Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва

До прибирання снігу залучено 38 бригад / Фото: Associated Press

254 одиниці спецтехніки «Київавтодору» зараз працюють на вулицях Києва.

Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт. 

Про це інформує очільник Києва Віталій Кличко у соціальних мережах. 

На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, залучено наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників. 

"Дорожники готувались до викликів негоди. Тому працюватимуть у посиленому режимі всю ніч, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
102
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація