Дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва

254 одиниці спецтехніки «Київавтодору» зараз працюють на вулицях Києва.

Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт.

Про це інформує очільник Києва Віталій Кличко у соціальних мережах.

На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, залучено наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.

"Дорожники готувались до викликів негоди. Тому працюватимуть у посиленому режимі всю ніч, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

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