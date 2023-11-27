Дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва

254 одиниці спецтехніки «Київавтодору» зараз працюють на вулицях Києва.
Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт.
Про це інформує очільник Києва Віталій Кличко у соціальних мережах.
На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, залучено наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.
"Дорожники готувались до викликів негоди. Тому працюватимуть у посиленому режимі всю ніч, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.
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