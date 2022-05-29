Дорогу на Київ відкрито: відновлено рух вантажівок на Житомирській трасі (фото)

Дорогу на Київ відкрито: відновлено рух вантажівок на Житомирській трасі (фото)

На автотрасі міжнародного значення М-06 з’явилася можливість проїзду вантажного транспорту в напрямку до української столиці.

У суботу, 28 травня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про відкриття проїзду на лівій смузі дороги міжнародного значення М-06 “Київ – Чоп” біля села Стоянки на Київщині. Таким чином було відновлено рух трасою для вантажного автотранспорту.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши відповідні фото.

Міністр нагадав, що міст через річку Ірпінь було підірвано в перші дні російського повномасштабного вторгнення в Україну - завдяки цьому окупанти не змогли просунутись далі та оточити столицю.

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“Одразу після звільнення столичного регіону почалося будівництво тимчасових переправ та об’їздів... Менш як два місяці знадобилося дорожниками аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки”, - повідомив Кубраков.

Урядовець уточнив, що тимчасовий міст поблизу Стоянки був зведений ще всередині квітня, але рухатись ним міг лише легковий транспорт – вантажівки були змушені рухатися в об’їзд, витрачаючи зайвий час та паливо.

“З відкриттям мосту на трасі М-06 буде відновлений рух практично всіма основними стратегічними напрямами України. Наступним етапом стане відновлення правого проїзду зруйнованого мосту — завершити роботи плануємо восени”, - пообіцяв Олександр Кубраков.

Нагадаємо, на відновлення зруйнованих під час війни доріг та споруд в Україні, за оцінками "Укравтодору", необхідно щонайменше 900 млрд гривень, а також три-чотири роки за наявності фінансування.

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