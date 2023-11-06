Дорогою з Києва до Ірпеня зник 47-річний чоловік: фото, прикмети

Чоловік від 31 жовтня не виходить на звʼязок.

Дорогою з Києва до Ірпеня зник 47-річний Віктор Захаров.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"6 листопада до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від дружини про те, що чоловік від 31 жовтня не виходить на звʼязок. Востаннє говорила з ним, коли той повідомив, що їде до Ірпеня зі столиці", - йдеться у повідомленні.

На пошуки зниклого оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники відділу поліції № 2 Бучанського управління: кримінальна поліція, поліцейський офіцер громади, групи реагування патрульної поліції, орієнтовано громадськість.

Прикмети Віктора: на вигляд 44-45 років, зріст — 196 сантиметрів, худорлявої статури, волосся — темне, очі — карі, має щетину.

Чоловік був одягнений у блакитну джинсову куртку, темні штани, кросівки. Із собою мав рюкзак та чорну сумку.

"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування розшукуваного, просимо телефонувати за номером 098 882 6149 або на спецлінію "102", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Гостомелі зникла 38-річна жінка. Пізніше поліція повідомила, що її розшукали.

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