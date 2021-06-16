"Допоможіть, він забрав мого сина": у Київській області чоловік після сварки з співмешканкою викрав її дитину

Поліція розшукала чоловіка та дитину.
У Київській області колишній співмешканець забрав у жінки її малолітнього сина та зник. Мати звернулась за допомогою до поліції.
Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.
Жінка розповіла копам, що її колишній співмешканець після конфлікту міг вивести сина в Київ. Поліція обстежила територію залізничного вокзалу та розшукала там чоловіка та неповнолітнього.
"Інспектори впевнилися, що це саме розшукувані та доставили обох до Солом'янського управління поліції для з'ясування обставин події і мотивів вчинку чоловіка", - повідомили патрульні.
Нагадаємо, у Полтаві суд виніс вирок батькові, який вбив свою дитину.