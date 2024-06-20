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У Києві МОЗ перевірило всі ВЛК на порушення: Ляшко вразив результатами

У Києві МОЗ перевірило всі ВЛК на порушення: Ляшко вразив результатами

Військово-лікарська комісія (ВЛК)

Ляшко наголосив, що у більшості випадків керівники медзакладів швидко знаходять механізми вирішення проблем.

У березні 2024 року Міністерство охорони здоров'я розпорядилися провести перевірку всіх ВЛК в Києві. Після кожної перевірки відомство надало рекомендації, як ліквідувати виявлені порушення. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС Україна.

Далі, за його словами, міністерство передає рекомендації на реагування органу місцевого самоврядування, який є власником лікарні, щоб він вжив заходи або притягнув до відповідальності. 

"У більшості випадків адекватно всі реагують, досить швидко знаходиться механізм, як вирішити. Ми кажемо: якщо формується черга і ви не можете справитись – то до цього ТЦК прикріплюйте ще один заклад. Чому ви з одним працюєте? Просто коли спілкуєшся, умовно, по місту Києву із заступником мера – чому ти це не зробив? "Не знав, не бачив". Кажу: "Чомусь міністр бачить, а ви не бачите". Це є проблема", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, від травня 2024 діють нові правила проходження ВЛК. Все, що потрібно знати військовозобовʼязаним - читайте ТУТ.

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