У Києві МОЗ перевірило всі ВЛК на порушення: Ляшко вразив результатами

У березні 2024 року Міністерство охорони здоров'я розпорядилися провести перевірку всіх ВЛК в Києві. Після кожної перевірки відомство надало рекомендації, як ліквідувати виявлені порушення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС Україна.

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Далі, за його словами, міністерство передає рекомендації на реагування органу місцевого самоврядування, який є власником лікарні, щоб він вжив заходи або притягнув до відповідальності.

"У більшості випадків адекватно всі реагують, досить швидко знаходиться механізм, як вирішити. Ми кажемо: якщо формується черга і ви не можете справитись – то до цього ТЦК прикріплюйте ще один заклад. Чому ви з одним працюєте? Просто коли спілкуєшся, умовно, по місту Києву із заступником мера – чому ти це не зробив? "Не знав, не бачив". Кажу: "Чомусь міністр бачить, а ви не бачите". Це є проблема", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, від травня 2024 діють нові правила проходження ВЛК. Все, що потрібно знати військовозобовʼязаним - читайте ТУТ.

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