"Допомога ЗСУ" і перевдягання: киянка показала, як запрошували на п'яні вечірки, де знущались з дівчат

Дівчина розповіла, що запрошення були дуже невинні.

Модель та власниця тату-студії Аліна Левчук показала, як виглядали запрошення, на п'яні вечірки, де знущались з дівчат. За її словами, там немає жодного натяку на алкоголь чи насильство, а навпаки - йшлось про благодійність.

Про це вона написала у Twitter.

Дівчина опублікувала скрін запрошення на ті самі скандальні вечірки, де блогери знущались з дівчат. У запрошенні йшлось, що це "розважальний стрім з благодійним збором коштів на дрон для ЗСУ".

У коментарі "Українській правді. Життя" Аліна Левчук розповіла, що спочатку її зацікавила пропозиція, оскільки йшлось про благодійність.

"Йдеться про благодійний стрім на допомогу ЗСУ – це святе. Я люблю допомагати. Про алкоголь, наркотики чи зґвалтування там ані слова", – розповідає Аліна.

Проте киянка зазначає, що її насторожила друга частина повідомлення про "ігри" - перевдягання, знімання масок та інше, а тому вона вирішила не відвідувати цей захід, оскільки раніше мала негативний досвід.

Фото: Аліна Левчук

"Це не прикольчик, це страшні речі. В мене був інцидент у 2015 році, коли на одному заході після 2 ковтків вина мені стало погано і я думала, що помираю", – ділиться Аліна.

Аліна Левчук зазначає, що вона вирішила висвітлити це запрошення, оскільки воно виглядає дуже невинно і може ввести в оману.

Скандальні вечірки із насильством у Києві: що відомо

Днями у Мережі опублікували відео із п'яними вечірками, де хлопці знущаються з дівчат. Це отримало суттєвий резонанс у суспільстві, оскільки нібито група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля, а відео зливала в соцмережу

Після цього в блогерів поліція провела обшуки, а згодом молодиків затримали.

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