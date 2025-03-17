Допомагав водіям складати іспити: поліція викрила схему заробляння на учнях автошколи в Києві (фото)

В Києві повідомлено про підозру адміністратору територіального сервісного центру МВС, який допомагав майбутнім водіям складати іспити за 10-14 тис. грн.

Київська міська прокуратура заявила про це 17 березня.

"Встановлено, що чоловік працював адміністратором на Київщині та допоміг двом водіям за гроші успішно скласти іспити у сервісному в центрі у Києві та отримати водійське посвідчення", - йдеться у повідомленні.

Фото: Київська міська прокуратура

Так, за успішне складання іспиту у Києві жінка була змушена заплатити 10 тис. гривень. Адміністратор повідомив їй, що без "допомоги" зробити це неможливо.

За те, щоб отримати документи про навчання в автошколі без її відвідування та отримати права категорії "С", ще один чоловік мав заплатити 4 тис. грн. Втім з’ясувалось, що в реєстрах є інформація про позбавлення його водійського посвідчення за керування автомобілем у нетверезому стані. Щоб змінити цю інформацію, потрібно було заплатити.

"Закінчивши" навчання в автошколі, в середині лютого 2025 року, чоловік мав складати практичний іспит в сервісному центрі у Києві. Однак, все перенесли на березень через проведення обшуків у сервісних центрах та страх адміністраторів вчиняти незаконні дії", - повідомили правоохоронці.

Втім, вже у березні чоловіку таки "допомогли" скласти практичний іспит, однак ціна питання зросла до 14 тис. грн. Таким чином адміністратор отримав загалом 29 тис. грн. Наразі йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок, як в Україні можна скласти теоретичний іспит водіям для отримання посвідчення без навчання в автошколі.

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