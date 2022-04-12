Допомагав вбивцям із РФ: на Київщині затримали колаборанта, якого росіяни призначили "старостою"

Допомагав вбивцям із РФ: на Київщині затримали колаборанта, якого росіяни призначили "старостою"

У звільнених від окупантів регіонах затримали колаборанта.

У Київській області затримали колаборанта, який проголосив себе "старостою" одного із сіл Бучанського району та допомагав російським вбивцям.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Колаборант наприкінці лютого 2022 року погодився співпрацювати із російськими окупантами. Він повідомляв їм про позиції ЗСУ та територіальної оборони. Також самопроголошений "староста" переконував місцевих жителів активно співпрацювати із росіянами.

Підозрюваного затримали та обрали йому запобіжний захід - тримання під вартою.

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"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю Київщини у вчиненні публічних закликів до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "захистить Донбас", який зараз активно бомбардують російські військові. Також він фактично назвав вбивства українців "благородною метою".

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